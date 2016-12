Berlin: La police en Allemagne recherche un Tunisien

La police allemande est à la recherche d’un Tunisien dont un document d’identité aurait été retrouvé dans le camion qui a foncé lundi soir sur la foule dans un marché de Noël à Berlin, faisant 12 morts et une cinquantaine de blessés, affirment deux journaux allemands mercredi.

Selon des informations du quotidien Bild et de la Allgemeine Zeitung de Mayence, l’homme est âgé de 21 ou 23 ans et connu sous trois identités différentes. Celui-ci est connu des services de police pour des coups et blessures mais il a disparu avant d’être jugé.

Il est considéré comme dangereux car lié à un grand réseau islamiste, selon le Bild. D’après le site du magazine Spiegel, l’individu est originaire de Tataouine, dans le sud de la Tunisie.

JA avec AFP

