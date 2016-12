Mon communiqué de presse après les élections législatives…

La CEI a communiqué les résultats officiels définitifs des élections législatives du 18 décembre 2016. La participation s’établit à 34,10%, elle est moins élevée qu’en 2011 (36,56%). Elle est bien plus forte à l’intérieur du pays qu’à Abidjan.

Le RHDP obtient 167 sièges, l’UDPCI 6, l’UPCI 3, tandis que 75 indépendants font leur entrée au Parlement. LIDER y sera représenté par un député. Les premiers résultats du FPI (3 élus) à un scrutin législatif depuis décembre 2000 sont inquiétants. Ils reflètent l’effet des dissensions internes qui ont pu désorienter son électorat.

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs ayant voté pour les candidats de l’opposition structurelle et les indépendants, exprimant ainsi clairement leur refus de l’action du Gouvernement et le besoin de renouvellement du personnel politique. C’est un acte qui comptera dans la période à venir.

Je félicite les dirigeants de l’opposition qui ont rompu la tradition du boycott et renoncé à la politique de la chaise vide. Sous Ouattara, rien ne sera offert aux adversaires politiques, et tout ce qu’ils auront, c’est ce qu’ils sauront lui arracher.

L’état actuel de notre pays souligne toutefois l’urgence d’un large rassemblement afin de préparer les rendez-vous futurs. C’est en construisant toutes ces mobilisations que les forces d’opposition se poseront en alternative crédible au régime.

Face à ces défis majeurs, j’en appelle plus que jamais à l’unité et à la cohésion de tous les opposants. Celles-ci ne sauraient se réaliser dans la continuation d’une politique de division. Unis, nous pourrons gagner.

