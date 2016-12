Côte-d’Ivoire: Démission du Représentant du FPI d’Affi au Royaume-Uni après le fiasco aux législatives

Déclaration de l’ex-représentant du front populaire ivoirien (FPI) au Royaume-Uni

Le dimanche 18 décembre dernier, le peuple ivoirien a fait librement le choix de ses représentants à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, au cours du scrutin électoral convoqué par le gouvernement.

Mon parti politique, le Front populaire ivoirien (Fpi) que dirige le Camarade Affi N’Guessan Pascal, a pris une part considérable à ce scrutin électoral avec 187 candidats répartis sur toute l’étendue du territoire. Au nombre de ces candidats se trouvaient des ténors de la direction du parti. Notamment Agnès Monnet, Kouadio Komoé Augustin, Dr. Christine Nebout Adjobi, Pr. Abouo-N’Dori Raymond François, Konaté Navigué, Maho Glofiei Denis, Pr Voho Sahi Alphonse, Issiaka Sangaré, Gossio Marcel, Atéby Dabieuh Edmond Williams, Gbamnan Djidan Jean Félicien, Djédjé Ilahiri Alcide, Liby Guillaume, Kouadio Djué N’Goran Eugène…pour ne citer que ceux-là.

Malgré la présence de ces poids lourds de la politique en Côte d’Ivoire au nombre des candidats à la course pour l’hémicycle, la moisson a été d’une extrême maigreur, trois (3) sièges seulement.

Depuis plus de trois (3) ans notre parti traverse une profonde crise interne sans précédent. La querelle de leadership qui perdure entre les Camarades Affi N’Guessan Pascal et Aboudramane Sangaré nuit considérablement au Fpi ; si un compromis avait été trouvé en amont à cette crise nous aurions gagné beaucoup de sièges au parlement.

Ainsi donc pour moi il est temps que le Camarade Affi N’Guessan et la direction du parti fassent un bilan de façon responsable et objective et tirent les conséquences d’une telle débâcle électorale.

Et je crois pour ma part qu’un congrès d’union pourrait en être la conclusion et une potentielle perspective heureuse pour les Ivoiriens dans leur ensemble.

Malheureusement ce courage politique tarde à venir au rendez-vous de l’histoire de la démocratie dans notre pays.

C’est pourquoi il me revient de tirer en toute responsabilité des conclusions personnelles en démissionnant du poste de Représentant du Front populaire ivoirien (Fpi) au Royaume-Uni dès ce jour.

Fait à Londres, le 22 décembre 2016

GOGOGNON Jean Marc

Ex-Représentant Fpi-UK

