Législatives à Bangolo en Côte-d’Ivoire dans le Mt Péko (Zibiao et Tahouaké): « L’expérience en valait la peine »

L’expérience en valait la peine. Les populations ont été heureuses que j’ai été les voir sur le terrain. Depuis 2011 les populations n’ont plus vu de mobilisation politique réelle envers elles.

Nos parents avaient été abandonnés et leur joie était immense de me voir auprès d’eux pour parler de leurs problèmes et leur donner un espoir.

Je crois bien que le principe de la démarche politique pour nous qui sommes d’obédience socialiste c’est d’être auprès des masses.

Nos populations avaient été abandonnées depuis 2011, livrées à elles mêmes sans réperes et les réalités politiques et sociales qui prévalent dans le pays et dans la région font naître de nouvelles idées et attitudes politiques, la nature a horreur du vide.

Ma présence était du baume au coeur, cela a réorienté le débat politique sur les thématiques d’intérêt pour les populations locales, là où les tenants et proches du pouvoir étaient en train de réussir à faire taire nos parents et à les contraindre à accepter leur triste sort de populations conquises et soumises qui n’ont plus droit à rien.

Partout où je suis passé, c’était le même refrain « toi au moins tu as pensé à nous, tu es venu nous voir pour voir ce que nous devenons, tu as réveillé le nom du FPI ici. Personne ne vient nous voir, on ne sait pas ce qui se passe ».

Voici un petit aperçu des réalités du terrain.

2020 se prépare maintenant, la balle est dans notre camp, dans le camp du FPI.

