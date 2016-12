Organisation des législatives 2016 en Côte-d’Ivoire: l’Union Africaine et les Nations Unies « félicitent la CEI »

A l’issue de l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 18 décembre 2016 par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et la proclamation des résultats officiels, le 20 décembre 2016, par son Président, Youssouf Bakayoko, plusieurs observateurs notamment les Nations Unies et l’Union Africaine n’ont pas manqué de saluer le savoir-faire et le savoir-être de l’Institution.

« Le Secrétaire général salue les partis politiques ivoiriens pour leur participation active aux élections et la Commission électorale indépendante pour ses efforts afin de garantir le droit de vote du peuple », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. Ban Ki Moon s’est également félicité du rôle positif des équipes nationales et internationales d »observateurs électoraux, ainsi que de l’engagement de la société civile ivoirienne qui a contribué à « renforcer la transparence et la crédibilité de ces élections ». « Le Secrétaire général salue les immenses progrès réalisés en Côte d’ivoire avec la conclusion de l’élection présidentielle libre et transparente au mois d’octobre 2015 et le référendum constitutionnel en octobre 2016 », a rappelé son porte-parole. « L’aboutissement couronné de succès de ces processus électoraux confirme que la Côte d’Ivoire s’achemine fermement vers une paix et une stabilité durables », a-t-il souligné. Pour sa part, Mme Catherine Samba Panza, Chef de la mission de l’Union Africaine, a souligné que la Commission Electorale Indépendante « a mené sa mission correctement (et que) globalement les acteurs politiques et la société civile semblent accepter la CEI »,

