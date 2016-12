Côte d’Ivoire: Le délégué départemental du PDCI de Bouaflé meurt en France

Bouaflé, 23 déc (AIP) – Le délégué départemental du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué), Me Yves N’Dia est décédé, jeudi en France, des suites d’une longue maladie, a appris, vendredi, l’AIP, de source proche de la délégation du parti dans la localité. Me Yves N’Dia a été député de Bouaflé et a occupé le poste de délégué départemental du PDCI pendant plusieurs années. (AIP) zaar/ask

