Messe de la Nativité en Côte d’Ivoire – Dominique Ouattara prie à la paroisse Notre Dame de la Tendresse de la Riviera

Paroisse Notre Dame de la Tendresse de la Riviera Golf

Le couple Présidentiel offre 10 millions F pour l’achèvement des travaux

La Première Dame, Dominique Ouattara a célébré la messe de la Nativité, le samedi 24 décembre 2016, à la Paroisse Notre Dame de la Tendresse de la Riviera Golf. Lors de cette messe de Noël, l’épouse du chef de l’Etat avait à ses côtés Madame Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l’Ordre National et Madame Anne Désirée Ouloto, Ministre de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement. Un moment de solidarité et de partage que le couple Présidentiel a tenu à partager avec les membres de cette communauté. A cet effet, il a offert la somme de 10 millions à la paroisse pour l’achèvement des travaux de l’église. Un geste fortement salué par le premier responsable de l’Eglise, le père Norbert Eric Abekan.

En retour, les paroissiens ont également offert des présents à la Première Dame. Après la messe, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, a bien voulu donner son avis sur le message délivré à l’occasion de cette messe par le père Norbert Abekan. «C’est un message très important. Il a invité les hommes de s’aimer les uns et les autres. C’est un très beau message de Noël. Et j’en profite d’ailleurs pour souhaiter un joyeux Noël à toutes et à tous. Merci », a confié Madame Dominique Ouattara.

Profitant de ce moment spécial, le père Norbert Eric Abekan a lancé une véritable invitation à l’amour et au partage. Un message selon lui qui est justifié par la généralisation de la violence sous toutes ces formes dans le monde. « Dans un monde où Dieu n’existe pas, c’est la violence. Et Noël vient nous dire combien Dieu est bon », a-t-il indiqué. Mieux, l’homme de Dieu a invité à un véritable dialogue entre les hommes au-delà des religions, des idiologies et de toutes formes de différence. Il a terminé en remerciant la Première Dame pour son engagement en faveur des populations démunies en général et des enfants en particulier.

Amegah Yan Christ, porte-parole des enfants de la paroisse, a également, remercié la Première Dame pour toutes ces actions en faveur des enfants du pays.

Commentaires Facebook

Commentaires