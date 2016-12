Par Jacob Djossou

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) « ne peut pas échapper à la dévaluation » du Franc CFA, selon Dieudonné Essomba, économiste camerounais, qui estime que cela pourrait intervenir en 2017, à Alerte Info samedi.

« Si on ne dévalue pas, on sera obligé de diviser les salaires par deux, réduire les effectifs (fonction publique) ou se surendetter“, a dit M. Essomba, ex-ingénieur principal de la Statistique au ministère de l’Economie, au lendemain d’un sommet extraordinaire des Chefs d’Etats de la Cemac, à Yaoundé.

“Quelque soit le cas, ce sera toujours la misère. La Cemac n’a pas la possibilité de réduire ses dépenses intérieures. Le Cameroun a déjà utilisé cette marge de manœuvre depuis 1987“, a-t-il déploré.

L’économiste affirme qu’à partir de 2017, la Cemac sera “dans l’incapacité de générer des devises pour supporter son développement“, et que la zone communautaire “n’aura plus la capacité d’acheter à l’extérieur“.

Le statisticien dénonce de “mauvaises politiques économiques, avec des systèmes qui ne produisent rien, trop vulnérables et qui dépendent du pétrole“.

Sur les six pays de la Cemac, à l’exception de la Centrafrique, cinq, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et Tchad sont des producteurs de pétrole.

Le pétrole contribue pour 9% au PIB du Cameroun, ce taux s’élève à 85% pour la Guinée équatoriale, 50% pour le Congo-Brazzaville, à près de 45% pour le Gabon et à environ 18% pour le Tchad. L’or noir représente a environ 70% des exportations de la CEMAC et plus d’un tiers de ses recettes budgétaires, selon les chiffres officiels.

En 2015, la baisse persistante des prix du baril a plombé les économie en accentuant le déficit budgétaire régional estimé à environ 6,5% du produit intérieur brut (PIB). La zone a enregistré une réduction de 37,6% de ses ventes, à 9.125,6 milliards FCFA.

Une crise qui a favorisé un effritement rapide des réserves de change du Franc CFA au trésor français. Dans ces conditions, une dévaluation de la monnaie était de plus en plus évoquée pour faire face à ce marasme économique.

Vendredi, les Chefs d’Etat de la Cemac ont décidé de ne pas dévaluer le Franc CFA et s’engagent à poursuivre des “ajustements budgétaires nécessaires à un rééquilibrage maitrisé“.

Une décision que dénonce Dieudonné Essomba, qui estime que ces “atermoiements“ vont accentuer la crise économique dans l’espace communautaire.

“Plus on dévalue vite, plus on rétablit vite la situation“, a-t-il conclu.

