George Michael meurt à 53 ans

Le chanteur britannique s’est éteint dimanche dans sa maison à l’ouest de Londres, à l’âge de 53 ans. Ancien du duo Wham!, il avait connu une fulgurante carrière en solo. Avec 100 millions d’albums vendus, George Michael laisse derrière lui une oeuvre remplie de chansons mondialement célèbres.

Il avait connu l’un de ses premiers succès, au sein du duo Wham!, avec un single intitulé Last Christmas (1984). Devenu, dans la seconde moitié des années 1980, une des plus grandes stars mondiales de la pop. Né Georgios Kyriacos Panayiotou à East Finchley, dans le nord de Londres, d’un père (restaurateur) chypriote et d’une mère (danseuse) britannique, le jeune homme se rebaptise George Michael quand il fonde ses premiers groupes avec un camarade de lycée, Andrew Ridgeley.

Faith, album solo (1987), porté par des succès (Father Figure, Faith, Kissing a Fool) démontrant les compétences variées du chanteur et sa volonté de mettre en scène son sex-appeal (le très suggestif I Want Your Sex). Vendu à ce jour à près de 25 millions d’exemplaires, ce premier album n’empêche pas le Britannique d’être mal à l’aise avec son statut de star et son image d’homme à femmes.

* Dans un premier temps nous avons écrit que la mort de George Michael était due à des complications liées au sida mais cette information n’ayant pas été confirmée par les proches du chanteur, nous l’avons retirée de l’article dans la matinée.

