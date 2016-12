Côte d’Ivoire: Yasmina, des questions, après une réélection presque «volée» par Affoussy

Par Connectionivoirienne

Yasmina Ouégnin – Une brillante réélection et des questions

Le sujet Yasmina Ouégnin, du nom de la députée réélue de Cocody suscite de l’extase chez ses affidés de même qu’il déchaîne les passions politiques chez nombre de ses concitoyens. Depuis que la jeune dame a battu à plate couture ses adversaires les plus sérieux du Rhdp, sa victoire sans bavure soulève des questions et des questions.

Yasmina va-t-elle retourner, sans autre forme de procédure, au Rhdp-Pdci dont elle était la députée dans la législature sortante ? Va-t-elle-y retourner en gardant sa liberté de ton et son indépendance qui lui ont valu des lauriers ? Va-t-elle prendre ses distances d’avec le pouvoir actuel dont elle critique la gouvernance ? Va-t-elle créer un groupe parlementaire en misant sur les indépendants de tous bords et lancer une nouvelle formation politique à même de rivaliser avec l’establishment actuel en 2020 ? Que va faire la belle Yasmina ?

Les questions restent posées et la jeune députée, elle, se donne du temps avant d’y répondre. Pour l’instant elle en est au devoir de gratitude vis-à-vis de ses électeurs à qui sont destinés ses nombreux tweets. Nécessairement par ses actes ou par une déclaration officielle, elle tentera d’apporter une réponse aux nombreuses interrogations qui trottinent dans la tête des adversaires et partenaires. Et de la réponse à ces nombreuses questions dépendra l’avenir politique de la fille de Ouégnin. L’allure à donner à la courbe de son évolution politique est entre ses mains. Entre se renier puis péricliter en abandonnant ses idées fortes qui ont accru le capital sympathie en sa faveur et donner un fort ascendant à sa carrière politique en restant dans son tempo, son ton, son punch et sa liberté de parole, elle aura à choisir.

Tout reste possible pour que la députée devenue célèbre incarne une nouvelle vision et ligne politiques. Selon les échos qui nous parviennent, un bon nombre de nouveaux députés indépendants tentent un rapprochement avec elle pour un groupe parlementaire qui va révolutionner le débat à l’Assemblée nationale. Cela est d’autant plus plausible que, le jour de l’annonce des résultats à la télévision, les « bénévoles » et autres « Yospirit » applaudissaient à tout rompre chaque fois qu’un candidat indépendant était donné gagnant.

Pour son père, l’ambassadeur Georges Ouégnin, chaque commune d’Abidjan souhaitait « avoir sa Yasmina » et cette élection va lui permettre de « défendre les intérêts de tous les habitants de Cocody et au-delà de toute la Côte d’Ivoire parce qu’un député a un mandat national ». Ouégnin père s’adressait ainsi aux supporters de Yasmina rassemblés à son Q.G., peu après la proclamation de sa victoire par la CEI, le 19 décembre. Il aura mis toute son énergie et ses réseaux dans cette bataille électorale par procuration pour obtenir le résultat que l’on sait.

Yasmina peut-elle aller loin et rêver à la présidentielle de 2020 ? Beaucoup parmi ses supporters qui se recrutent dans tous les milieux veulent bien y croire. « C’est la victoire de la démocratie et Yasmina a gagné face à la machine d’influence et d’intimidation du Rhdp. A travers sa victoire, elle ouvre une nouvelle voie, elle trace un sillon », « c’est une fille courageuse. Elle a dit non à la constitution, c’est pour cela que je l’ai votée. Elle sera notre candidate en 2020 », avons-nous recueilli comme propos ce 19 décembre à son Q.G. de Cocody centre. Yasmina, pour son jeune âge, porte malgré elle le poids des responsabilités.

Saura-t-elle les peser et les supporter valablement pour être à la hauteur de la nouvelle espérance placée en elle ? Pour l’un de ses proches, que nous avons interrogé, rien ne s’est encore dessiné et rien n’est encore décidé. Puis ce fin connaisseur de la jeune parlementaire de tirer cette conclusion peut-être objective, peut-être hâtive : « Elle a de l’audace, mais pas de vision ».

S. Debailly à Abidjan

