La Poste de Côte-d’Ivoire modernise son service de livraison à domicile

Jean-Mermoz Konandi

La Poste de Côte d’Ivoire va introduire une innovation majeure à même de rendre possible la livraison de colis à domicile, même dans les hameaux les plus reculés du pays. Cette évolution inédite est possible grâce à l’adoption du système d’adressage « what3words » qui permet de localiser, via une adresse unique de 3 mots, tous lopins de terre à la surface de la planète.

Dans la pratique, what3words permet d’associer chaque carré de 3 m x 3 m de la planète à une adresse fixe et précise. « Grâce à what3words, chaque endroit du pays dispose désormais d’une adresse qui lui est immédiatement attribuée », indique la start-ups britannique éponyme dans son communiqué.

Ainsi, les clients – qui peuvent déterminer n’importe quelle adresse de 3 mots grâce à l’application gratuite de La Poste et l’écrire simplement sur une enveloppe – pourront recevoir (ou envoyer), via un facteur, un colis à la porte de leurs logements, qu’ils habitent en milieu rural dans un lieu tel que « espadon.chaleur.éventail », ou dans un endroit en ville tel que « modeste.déjeunant.enlever » – une intersection jusqu’ici sans adresse au sein d’un quartier très peuplé d’Abidjan – explique l’entreprise.

Il s’agit d’une avancée importante dans un pays où peu de foyers disposent d’une adresse postale et où la majorité des habitants, comme ailleurs en Afrique, habitent dans des quartiers qui ne sont intégrés à aucun système d’adressage.

« Avec what3words, La Poste a trouvé une solution simple permettant de doter instantanément la Côte d’Ivoire d’un système d’adressage fiable (…). Les adresses de 3 mots nous permettront d’améliorer l’accessibilité à l’e-commerce, d’effectuer des livraisons à domicile et de soutenir les entreprises ivoiriennes, qu’elles se trouvent en milieu urbain ou rural », a apprécié Isaac Gnamba-Yao, le directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire.

Le e-commerce dans la ligne de mire

Outre les courriers et autres documents administratifs qui pourront notamment être facilement livrés à domicile, le système offre une opportunité pour le commerce en ligne en plein développement dans le pays.

« Les adresses de 3 mots seront également utiles à La Poste dans le cadre de sa collaboration avec OCP Africa, la branche africaine du groupe OCP, le plus grand producteur et distributeur mondial d’engrais et de produits d’agriculture (…) pour livrer les produits d’OCP aux agriculteurs de tout le pays » note par exemple la startup.

La Côte d’Ivoire est le premier pays africains à adopter le système what3words. Il faut noter que l’application est accessible hors ligne via un téléphone portable.

Lancé en 2013, what3words a maintes fois été primée, notamment par le prestigieux Grand Prix de l’innovation de Cannes Lions en 2015, pour son système d’adressage universel basé sur un quadrillage mondial de 3 m x 3 m.

