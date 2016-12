Si le ridicule pouvait tuer…est là ce que le COJEP veut faire comprendre à M. Pascal Affi N’guessan en ce moment en perte de vitesse chronique sur les champs épineux de la politique ivoirienne. Taxé de traître, d’ingrat, d’orgueilleux, etc. le député Affi échappera t-il à ce fiel amer dans lequel l’a conduit sa compromission avec M. Alassane Dramane Ouattara?

Le COJEP de Blé Goudé recadre Affi N’guessan

Le COJEP de Charles Blé Goudé est très remonté contre M. Pascal Affi N’guessan, et le fait savoir sans revêtir les mots d’une certaine courtoisie : «Affi jette enfin le masque de la trahison du président Laurent GBAGBO et dévoile sa participation active au complot international de la France et de l’ONU contre la Côte d’Ivoire et contre Laurent GBAGBO.» telle la missive du Cojep envoyée à Pascal Affi N’Guessan après sa sortie sur un média français (Afp, ndlr) où il affirmait que « l’image de GBAGBO est un handicap pour le FPI ».

Tout en rappelant sa récente «débâcle électorale» aux législatives, à travers un communiqué transmis, le mouvement de Charles Blé Goudé invite Affi à laisser le Front populaire ivoirien (FPI) pour créer son propre parti :«Il est inutile de continuer à prendre en otage les symboles et les armoiries du FPI en complicité avec le régime d’Abidjan, lorsqu’on trouve que l’image de son président fondateur est un handicap. Le COJEP vous invite donc, à créer votre propre parti et à laisser le FPI aux prétendus nationalistes débridés», poursuit le COJEP.

Enfin, le Cojep lance un appel au président incarcéré à la Haye pour être fort face aux trahisons :«Au président Laurent GBAGBO, le COJEP demande d’être fort face aux multiples trahisons de ses collaborateurs et face au complot international ourdi par la France et l’ONU. En effet, les panafricanistes, les patriotes et démocrates ivoiriens vous considèrent à juste titre comme le fer de lance de la lutte pour l’émancipation des peuples noirs.», conclut la note.

Comme ce beau film que bien d’Ivoiriens ont suivi avec prise de conscience et patience, » Tous les traîtres meurent à Saïgon »…

Afrique-sur7.fr

