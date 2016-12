L’âge d’entrée à l’ENA en Côte-d’Ivoire passe de 35 à 40 ans

Le gouvernement ivoirien a décidé, mercredi, le relèvement de l’âge d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) qui passe de 35 à 40 ans pour prendre en compte l’âge de la retraite déjà passé de 55 à 65 ans selon le grade de l’agent.

‘’L’âge de la retraite en Côte d’Ivoire est passé de 55 ans à 60 ans pour tous les agents jusqu’au grade A4 et pour les agents de grade A7, l’âge est passe à 65 ans. C’est ça qui est pris en compte pour permettre à celui qui rentre à l’ENA de faire ses études et de servir un certain nombre d’années avant d’aller à la retraite’’, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné.

‘’La limite précédente était de 35 ans. Elle est portée à 40 ans’’, a ajouté M. Koné, également ministre de l’économie numérique et de la Poste. Il s’exprimait à l’issue d’un Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

LS/APA

