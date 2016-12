Aéroport d’Abidjan Côte-d’Ivoire: Deux vols internationaux retardés en raison de la brume

Par Hamsatou Anabo

Des vols des compagnies aériennes Kenya Airways et Emirates ont été retardés jeudi à l’aéroport d’Abidjan, en raison de la brume qui couvre la capitale économique ivoirienne, a appris Alerte Info auprès d’une source aéroportuaire.

« Le trafic à l’aéroport Felix Houphet Boigny (FHB) d’Abidjan est perturbé depuis ce matin », a indiqué cette source.

« Les vols de Kenya et Emirates ont été retardés à cause de la brume », a expliqué même la source, ajoutant que « les pilotes ont du mal à décoller et à atterrir car la vue n’est pas bonne ».

Depuis quelques jours, la période d’harmattan marqué par un vent sec souvent poussiéreux a débuté à Abidjan, couvrant la ville de brume.

HAN

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires