Barack Obama a annoncé ces mesures de rétorsion contre la Russie, que les États-Unis d’Amérique accuse d’avoir voulu «influencer l’élection» présidentielle de novembre dernier.

Le président élu Donald Trump qui prendra fonction le 20 janviers prochain, affirme de son côté ne pas croire que les cyberattaques aient été faites par des Russes.

Trump va plus loin en indiquant avoir plutôt des doutes sur la bonne foi des services secrets américains.

Dans une déclaration le département d’Etat a déclaré «persona non grata» aux Etats-Unis, 35 diplomates de l’ambassade de Russie à Washington et du consulat à San Francisco, pour avoir agi « de façon inconséquente au regard de leur statut diplomatique ». Il leur a été donné 72 heures, à eux et leur famille, pour quitter les États-Unis, selon le communiqué de la Maison Blanche.

Passé vendredi midi heure locale, les diplomatiques russes sont interdits d’accès aux locaux de l’ambassade et du consulat.

Les sanctions ne s’arrêteront pas là, a précisé le président américain dans un communiqué, prévenant que les Etats-Unis prendront d’autres mesures « au moment que nous choisirons », « y compris des opérations qui ne seront pas révélées au public ».

Reagissant aux expulsions, un porte-parole de Vladimir Poutine a affirmé regretter les sanctions, tout en indiquant que la Russie se préparait à riposter.

Avec le Monde.fr, AFP et NOS

Barack Obama demande à Donald Trump d’accepter une enquête sur le piratage russe

Le Monde.fr avec AFP | 16.12.2016 à 22h09

Le président américain, Barack Obama, a annoncé, vendredi 16 décembre, qu’il avait l’intention de demander au président élu, Donald Trump, d’accepter l’ouverture d’une enquête sur les soupçons de piratage de la campagne présidentielle par la Russie. Une enquête « bipartisane » et « indépendante », « qui donnerait au peuple américain l’assurance (…) que les élections ont été libres et justes », a-t-il dit lors de sa dernière conférence de presse à la Maison Blanche. M. Obama a également dit qu’il avait demandé en septembre à son homologue russe, Vladimir Poutine, de « cesser » les cyberattaques, le menaçant de « conséquences sérieuses s’il ne le faisait pas ». « Nous avons dit et je le confirme que

Le FBI valide la thèse de la CIA

Donald Trump, qui a répété qu’il ne croyait pas que la Russie était responsable, a plusieurs fois fustigé des accusations « ridicules ». « Ils ne savent pas si c’est la Russie ou la Chine ou quelqu’un d’autre. Ça peut être quelqu’un dans son lit, quelque part. Ils n’en ont aucune idée. Personnellement, ça pourrait être la Russie. Je ne le crois vraiment pas. Mais qui sait. Je ne le sais pas non plus. Ils ne savent pas et je ne le sais pas », a-t-il déclaré dimanche 11 décembre sur la chaîne Fox. Selon une information publiée vendredi 16 décembre par le Washington Post, la police fédérale américaine (FBI) s’est par ailleurs rangée aux conclusions de la CIA sur une intervention de la Russie dans l’élection américaine.

Son directeur, James Comey, et James Clapper, à la tête de la direction du renseignement (DNI), estiment que des personnes liées à Moscou ont bien fourni au site WikiLeaks des emails piratés sur les comptes du directeur de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton, John Podesta, et du Parti démocrate, entre autres.

