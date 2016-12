Par Connectionivoirienne

Clôture de la pétition internationale pour la libération de Gbagbo – Plus de 26 millions de signatures en Côte d’Ivoire et dans le reste du monde (officiel)

Les explications de l’huissier Francis Trazié

C’est maintenant officiel. La pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo lancée le 22 juin 2016 à l’initiative de l’écrivain Bernard Dadié et de l’ancien premier ministre togolais Joseph Kofigoh a été clôturée le 25 décembre 2016. A cette date, a déclaré l’huissier en charge de la pétition Me Francis Trazié, ce sont exactement 26.767.291 signatures qui ont été récoltées. Soit 13.853.978 en Côte d’Ivoire et 12.913.630 en Afrique et dans le monde.

Il a livré tous les détails au cours d’un point de presse qui a regroupé, au domicile de BB Dadié à Cocody, cité des arts, les requérants de la pétition, les organisations et partis politiques impliqués dont le Fpi de Sangaré, et invité surprise, le nouveau député de Cocody Philibert Koudougnon.

‘’J’ai été là au début, j’ai signé et je me devais d’être là, à la fin’’, a justifié M. Koudougnon à propos de sa présence à quelques journalistes qui l’ont approché.

L’huissier a publiquement fait savoir que les signatures ont été librement recueillies sur toutes l’étendue du territoire national par des responsables de partis politiques, d’associations et de mutuelles de villages. Des résultats obtenus, il a déduit que la libération de Gbagbo est un impératif et que cette pétition est aussi celle de la réconciliation nationale.

Approché par Connectionivoirienne à la fin de la cérémonie pour d’autres détails, Me Trazié a expliqué que, pour la signature, il n’y avait pas de condition d’âge. «Tout individu, enfant ou vieillard qu’il soit, peut demander la libération de Gbagbo pour peu qu’il sache écrire, signer ou poser une empreinte digitale», répond-t-il à propos des conditions, soulignant au passage que les résultats obtenus reflètent bien la réalité. « Je suis assermenté et je ne peux certifier du faux », martèle-t-il. Me Trazié révèle que plusieurs signatures ont été rejetées au grand désarroi des requérants pour des fantaisies ou autres irrégularités pouvant mettre en doute la signature ou la bonne volonté du pétitionnaire.

« Gbagbo n’a pas sa place en prison »

Bernard B. Dadié, présent à la cérémonie a délivré un message par le biais de son porte-parole Samuel Harding. Pour lui, à travers ces résultats, c’est le cri du cœur des Ivoiriens et africains qui a été entendu et bien entendu. Au-delà de la dimension symbolique que représente la pétition, pense-t-il, c’est la détermination du peuple africain qui s’est ainsi exprimée en faveur de Gbagbo. « Cette pétition est en parfaite harmonie avec la réalité du procès qui au fur et à mesure ressort l’innocence de l’homme. 26 millions de signatures pour dire que Gbagbo n’a pas sa place en prison. Voilà le verdict du peuple d’ici et d’ailleurs… La communauté internationale doit en tirer toutes les leçons et prendre les décisions subséquentes qu’impose une telle situation. Il faut que Gbagbo soit libéré car il est le chaînon manquant de la réconciliation nationale », a exhorté le centenaire Dadié, détenteur de plusieurs prix littéraires et dont le palais de la culture de Treichville et une rue de Cocody portent le nom.

S. Debailly à Abidjan

Quelques chiffres

TOTAL COTE D’IVOIRE : 13 853 978

– District d’Abidjan – 3.610.608 signatures

– District autonome Yamoussoukro – 224.000

– Agnéby-Tiassa (Agboville) 381 750

– Bafing (Touba) – 87 745

– Bagoué (Boundiali) 111 320

– Bélier (Toumodi) 71 995

– Béré (Mankono) 134 970

– Bounkani (Bouna) 52 665

– Cavally (Guiglo) 418 045

– Folon (Minignan) 59 600

– Kabadougou (Odienné) 56 050

– Loh Djiboua (Divo) 584 720

– Gbêkê (Bouaké) 707 650

– Gboklé (Sassandra) 214 500

– Gôh (Gagnoa) 652 850

– Gontougo (Bondoukou) 313 870

– Grands Ponts (Dabou) 206 020

– Guémon (Duékoué) 637 920

– Hambol (Katiola) 192 330

– Haut Sassandra (Daloa) 1 034 910

– Iffou (Daoukro) 57 470

– Indénié Djuablin (Abengourou) 282 870

– Marahoué (Bouaflé) 683 250

– La Mé (Adzopé) 285 090

– Moronou (Bongouanou) 44 495

– Nawa (Soubré) 733 760

– Nzi (Dimbokro) 56 115

– Poro (Korhogo) ………………

– San Pedro (San Pedro) 533 000

– Sud Comoé (Aboisso) 333 770

– Tonkpi (Man) 534 120

– Worodougou (Séguéla) 85 600

–

AFRIQUE : 4 290 608

– Ghana 1 010 770

– Bénin 2 055

– Afrique du Sud 548 180

– Mali 5 000

– Guinée 6 000

– Cameroun 1 238 075

– Burkina Faso 300

– Nigeria 3 400

– Sénégal 1 100

– Gambie 120

– Mauritanie 110

– Tchad 103

– Angola 1 000

– Guinée Bissau 10

– Guinée Equatoriale 123

– Kenya 468 103

– Congo Brazza 199

– RDC 20

– Gabon 100

– Tunisie 100

– Algérie 102

– Zimbabwe 005

– Rwanda 007

– Togo 1 002 032

– Libye 1 001

– Mozambique 100

– Ethiopie 199

– Zambie 50

– Niger 1 000

– Ouganda 500

– Tanzanie 121

– Madagascar 602

AMERIQUE (Tous pays confondus) : 1 125 512

EUROPE : 7 497 513

– Allemagne 720 401

– Belgique 650 469

– France 1 843 001

– Gde Bretagne 1 803 180

– Italie 2 138 075

– Espagne 180

– Grèce 300

– Luxembourg 398

– Scandinavie 307

– Suède 320 000

– Turquie 10 000

– Russie 11 200

– Ukraine 002

