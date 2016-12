La ministre de la communication en Côte-d’Ivoire, Affoussy Bamba va-t-elle être limogée du gouvernement ?

Connectionivoirienne | Par Hervé Coulibaly

Affoussy Bamba-Lamine va-t-elle être limogée du gouvernement après sa gaffe monumentale aux dernières élections législatives, où l’on l’a vue se déclarer député élue de Cocody dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ?

C’est la grande question que beaucoup d’observateurs se posent en Côte-d’Ivoire, suite au « comportement indigne » d’une ministre, chargée de la gestion d’un monde de la presse accusé de tous les maux en Côte-d’Ivoire.

Quel sera l’autorité morale d’une telle ministre si elle est gardée en fonction ?

Une ministre qui n’a pas hésité selon Jeune-Afrique à activer le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et son ministre de l’intérieur afin que la victoire de Philibert Koudougnon et Yasmina Ouégnin soit retournée en sa faveur ?

A la veille de la nomination du nouveau Vice-président de la République et de la mise en place du nouveau gouvernement [vraisemblablement avec un nouveau Premier ministre], tous les regards sont tournés vers le Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau.

Affoussy Bamba Lamine subira-t-elle les mêmes sorts qu’Adama Bictogo, Cissé Bacongo ou encore plus proche de nous Mabri Toikeusse et Gnamien Konan [viré pour d’autres raisons plus politiques]?

Elle pourrait être remplacée par le chef de la communication de Dominique Ouattara, Brahima Coulibaly.

Les prochains jours nous situeront.

