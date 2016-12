Côte-d’Ivoire: Quelle solution pour guérir le FPI ?

Dr. Charles Koudou, USA

J’interviens dans ce débat des pro Affi vs pro Sangaré parce que le parti unique ou la pensée unique est revenue en Côte d’Ivoire. C’est au sein des militants du FPI qu’on peut encore trouver véritablement des ivoiriens et ivoiriennes pouvant apporter une contradiction constructive pour le développement du pays. Le FPI étant en agonie, conséquence l’opposition démocratique et significative n’existe plus en Côte d’Ivoire, tout est RDR ou RHDP. C’est pour quoi bien que n’étant pas membre du FPI, en tant que citoyen je me permets d’apporter ma modeste contribution dans ce débat. J’estime qu’il y a eu un déficit de communication entre les deux tendances pro Affi et pro Sangaré.

Moi j’apprécie le récent point de vue de M. Amani Nguessan qui dit qu’il faut sauver le parti en conciliant les deux. L’égoïsme des uns et des autres ne doit pas perdre le parti. M. Nguessan pense même que l’organisation d’un congrès commun ferait l’affaire. Ce congrès commun et unique pour faire table rase de tous ces commérages, nettoyer les textes du parti et mettre en place de nouvelles structures adaptées en fonction de l’évolution actuelle du pays.

La stratégie de communication est le véritable problème du FPI. Tout le monde pense avoir raison et tout le monde est super intelligent dans ce parti. J’ai l’impression que Affi avait un agenda en quittant la prison et quand il disait qu’il ne retournerait plus en prison, c’était en souvenir du deal qu’on lui avait proposé pour le libérer. Remarquez qu’a chaque fois qu’il veut prendre une position ferme on a l’impression que le pouvoir lui rappelle le deal et il se calme. N’eut été ce deal de tu te rapproches de nous et on fait avec toi, Affi devrait, au sortir de la prison se réunir avec ses camarades et discuter ensemble des stratégies, de la conduite à tenir face au RDR sans rien leur imposer. Il devrait de manière consensuelle parvenir à un accord entre eux. Gbagbo n’est pas la et il a d’autres chats à fouetter que de s’en mêler de vos querelles. Vous au moins vous êtes libres. Lui il est en prison et il ne sait même pas le verdict qui l’attend à l’issue de son procès.

Il n y a rien de mal à traiter avec un gouvernement qui est en place mais c’est la manière qui n’y est pas. Affi a ignoré les autres et avec arogance il leur impose sa façon de faire, voilà le fond du problème. Il n’a pas été assez intelligent pour être le leader et rassembleur du parti. Il pouvait même approcher Gbagbo pour consultation mais non à cause du deal conclu avec le RDR il ne le fera pas, il n’ira pas voir Gbagbo de sitôt. Il a préféré plaire au pouvoir que de plaire aux militants, la base et c’est ce qu’il paye en ce moment. Mais en fait il ne regrette personnellement rien car il n’ira plus en prison et le pouvoir l’aide financièrement. Miaka Ouretto jouait bien ce jeu d’intelligence, dommage qu’il n’était qu’intérimaire. Tout le monde l’admirait le RDR et le FPI toutes tendances confondues.

Les pro Sangaré de leur côté ne font que boycotter et bouder et ne proposent rien dans le fond. Les bycots ne peuvent avoir d’impact sur une décision de justice surtout qand ces bycots n’empêchent pas le pays de fonctionner. Vous devriez plutôt faire du lobbysme pour la libération de votre leader puis que c’est cela votre souhait. Le pays n’est pas paralysé parce que Gbagbo est en prison et vous ne faites rien concrètement, du moins vous venez de réussir une pétition, pétition qui n’est d’ailleurs pas de votre initiative.

Tous ceux et celles qui aiment encore le FPI doivent encourager Amani Nguessan dans sa nouvelle façon de voir ce problème. Il n’y a pas de problème humain sans solution. Taisez vos orgueils Affi et vos orgueils Sangaré et mettez-vous ensemble pour un véritable congrès unique qui regroupera tout le monde et d’où sortira le Président de votre parti. Gbagbo pourrait être un membre d’honneur ou même président d’honneur sans rôle de décision. Evidemment cette approche ne sera pas du goût du RDR car elle scellera le retour en force d’un FPI qui pourrait lui apporter une réplique constructive et intelligente dans ses prises de décisions donc là aussi les médiateurs avec lesquels M. Nguessan travaillera pour réconcilier les deux tendances devront en tenir compte.

La politique est un jeu d’intelligence tout comme la vie tout court. Les plus intelligents s’en sortent toujours mieux et c’est ce que le Président Ouattara fait en ce moment. Il appartient aux membres du FPI de comprendre le jeu et s’en tirer d’affaire plutôt que de s’accuser mutuellement ou même d’accuser le pauvre Gbagbo. Apportez la réplique intelligente dans ce traquenard dans lequel M. Ouattara vous fait jouer et il rit de son salon en vous regardant vous chamailler. Relevez le niveau du débat ou simplement coller la paix aux ivoiriens si vous êtes incapables de résoudre cette équation que M. Ouattara vous soumet.

Dr. Charles Koudou

USA

