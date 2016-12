Côte d’Ivoire: Une bande d’individus encagoulés et armés attaque un campement de Bouna

Une dizaine d’individus encagoulés et armés de fusils d’assaut ont attaqué mercredi vers 6h un campement d’éleveurs, situé à 10 km du village de Leomibouo dans le département de Bouna, emportant plus de 40 millions F CFA et des centaines de bœufs avant de mettre du feu à ce campement, a appris l’AIP, jeudi, auprès du chef de cette localité. Selon cette source, ces individus arrivés à bord de motos dans ce campement de quelque 60 habitants ont tenu à rencontrer le vieux Noufé Benlaré, un éleveur réputé dans la contrée. Une fois en face de ce dernier, ils lui ont demandé de leur remettre ce qu’il a perçu après la vente de 35 bœufs. Ayant fait de la résistance, les quidams lui ont tiré une balle dans la jambe gauche avant de s’enfuire.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires