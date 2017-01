Bondoukou Côte-d’Ivoire: Le DREN Traoré Tiégoué accusé de garder par devers lui les fonds COGES et FAES

Par Connectionivoirienne

Traoré Tiégoué l’a finalement fait: priver de fêtes de fin d’année les salariés des COGES de toute la Direction Régionale de l’Education Nationale du Gontougo, et leurs familles.

Pour rappel, début novembre la DSPS a mis à la disposition des DREN les fonds COGES et FAES à destination des établissements secondaires dans lesquels les élèves se sont inscrits.

Si partout ailleurs les DREN se sont exécutées, le directeur Traoré Tiégoué de Bondoukou continue de garder par devers lui ces fonds sur lesquels émargent les gardiens, techniciens de surface et parfois secrétaires et prestataires d’heures supplémentaires et tâcherons.

Sans aller jusqu’à accuser le DREN venu de Bouaké de détournement de fonds, beaucoup s’accordent tout de même à croire que le premier responsable de l’Education nationale dans le Gontougo, attend de bénéficier des intérêts générés en fin d’année par la centaine de millions déposés sur son compte bancaire.

Affaire à suivre

