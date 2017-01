ONU: Guterres, le successeur de Ban Ki-moon, veut faire de 2017 Â«une annÃ©e pour la paixÂ»

Par Connectionivoirienne

L’ancien premier ministre socialiste portugais, qui succède depuis ce dimanche 1er janvier à Ban Ki-moon à la tête des Nations unies affirme, dans un message diffusé à l’occasion du Nouvel an et de son entrée en fonctions, vouloir faire de 2017 «une année pour la paix». M. Guterres Ban Ki-moon à la tête des Nations unies et hérite en particulier du lourd dossier de la guerre en Syrie.

«En cette première journée à la tête des Nations unies, une question me pèse sur le cœur: comment venir en aide aux millions d’êtres humains pris au piège de conflits ?, s’interroge M. Guterres. En ce jour de l’an, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution: engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue.»

Guterres hérite de plusieurs lourds dossier dont ceux des guerres en Lybie et en Syrie. Il doit aussi faire face aux échanges de pics devenus réguliers entre les USA et la Russie et aux critiques de plus en récurrentes contre les droits de veto détenus depuis 1945 par cinq pays membres du Conseil de Sécurité : la France, l’Angleterre, la Chine, la Russie et les USA.

