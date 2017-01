Côte-d’Ivoire: Le Conseil constitutionnel annule les législatives de Divo et Kouibly et rejette 55 requêtes en annulation

Le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire a invalidé dimanche l’élection de deux candidats dans les circonscriptions de Kouibly, dans l’ouest ivoirien et Divo (centre ouest), après des requêtes, dans un communiqué.

L’élection des candidats Innocent Youté (indépendant) et Famoussa Coulibaly du parti de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (Udpci, proche du pouvoir) « a été invalidée », indique la note.

« Le vote sera repris dans les circonscriptions de Kouibly et Divo », poursuit le document.

Sur 57 requêtes pour annulation, 55 ont été rejetées et « deux ont reçu l’approbation » du Conseil constitutionnel.

Le 18 décembre, plus de 6,2 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire 255 députés.

Selon les résultats proclamés par la Cei, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, la coalition au pouvoir) a obtenu la majorité dans le nouveau Parlement avec 167 sièges, suivie des indépendants (76).

Le groupement des partis totalise 12 députés.

Des biens du maire saccagés suite à l’invalidation du scrutin à Divo

Près de 200 manifestants ont saccagé dimanche des biens de Amédée Kouakou, maire de la commune de Divo (Centre-ouest), en réaction à l’invalidation de l’élection de Famoussa Coulibaly,candidat de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (Udpci, proche du pouvoir), selon des habitants.

Une heure après l’annonce de la reprise du scrutin par le Conseil constitutionnel, des manifestants venus des quartiers Zama, Amandougou ont brûlé des pneus et saccagé des biens de certains particuliers.

Selon M. Kouakou, en déplacement à Abidjan, son hôtel et la ferme de son épouse ont été attaqués par des présumés partisans de Famoussa Coulibaly.

Un candidat « ignore » les motifs de l’invalidation de son élection

Le candidat de l’Union pour la démocratie et la paix (Udpci, proche du pouvoir) Famoussa Coulibaly dit « ignorer » les motifs de l’invalidation dimanche de son élection aux législatives ivoiriennes du 18 décembre à Divo (centre ouest), appelant ses partisans « au calme », sur sa page Facebook.

« J’ignore pour l’instant les motifs de l’invalidation du verdict du peuple Djiboua avec plus de 58% », a écrit M. Coulibaly.

Dimanche, le Conseil constitutionnel a invalidé l’élection du candidat indépendant Innocent Youté dans la circonscription de Kouibly, dans l’ouest ivoirien et Famoussa Coulibaly, après des requêtes.

Le candidat de l’Udpci affirme n’avoir « jamais été informé d’une quelconque requête », appelant « l’ensemble des populations au calme et à la sérénité ».

Une heure après l’annonce de la reprise du scrutin, près de 200 manifestants ont saccagé des biens dont ceux du maire Amédé Kouakou, en réaction à l’invalidation de l’élection de M.Famoussa.

Rosine KOHET

Alerte info/Connectionivoirienne.net

