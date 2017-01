Par Hamsatou ANABO

La commission électorale indépendante (Cei) « proposera une date au gouvernement ivoirien pour la réorganisation des élections invalidées par le Conseil constitutionnel, à Kouibly (Ouest) et Divo (Centre-ouest) », a indiqué son président Youssouf Bakayoko, dans un communiqué dimanche.

« La Cei proposera au gouvernement une date pour la réorganisation de ces élections », a dit M. Bakayoko.

Le Conseil constitutionnel a invalidé dimanche l’élection des candidats Innocent Youté (indépendant) et Famoussa Coulibaly (Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire, proche du pouvoir), respectivement dans les circonscriptions de Kouibly et Divo, après des requêtes.

Des élections ont déjà été reprises à Guiglo (Ouest) par la Cei pour départager les candidats Léonard Guei (indépendant) et Sarr Bohe(Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir). M. Guei les a remportées avec 52,61%.

HAN

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires