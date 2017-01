Présidence de l’Assemblée nationale en Côte-d’Ivoire, Soro, partir ou rester ?

Après la tenue du scrutin législatif du 18 décembre dernier et au-delà des résultats définitifs attendus du Conseil Constitutionnel, les regards sont plutôt tournés vers le bureau de l’assemblée nationale pour la législature qui arrive. En d’autres termes, vu l’ambiance politique et surtout la nouvelle configuration du parlement issue des législatives, la question la plus posée est celle de savoir si oui ou non l’actuel président de l’assemblée nationale, Guillaume Kigbafory Soro, partira du perchoir.

La question est d’autant posée que les rumeurs de toutes sortes courent depuis toujours quant à l’éventualité du départ du député de Ferké de la tête de l’Assemblée.

Selon ces sources qui se veulent crédibles, tout milite en faveur du maintien de Guillaume Soro à la présidence de l’assemblée nationale pour la prochaine législature.

Le député de Ferké, réélu à plus de 98%, a toutes les chances de se voir à nouveau élire président de l’assemblée nationale par les députés à forte majorité RHDP (167 députés sur 255), et même par des indépendants et d’autres députés des autres partis. Après donc les fêtes de fin d’année, les choses iront rapidement et le parlement fera sa rentrée par l’ouverture de la session qui verra l’élection de Soro, puis la mise en place du bureau de l’assemblée nationale dont la nomenclature serait déjà connue.

