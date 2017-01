Côte-d’Ivoire: Yaya Touré regrette d’avoir arrêté avec les Éléphants

Ayant pris sa retraite internationale, l’ancien capitaine de la Côte-d’Ivoire, Yaya Touré suivra la Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, devant son écran télé.

Le meneur de jeu de Manchester City ne cache pas avoir quelques regrets.

«Des regrets, on en a toujours. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c’est toujours important et ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir défendre son pays dans une compétition internationale. C’est vrai qu’aujourd’hui, beaucoup de choses ont été dites, que j’arrêtais parce que je me sentais fatigué, que j’arrêtais parce que je ne pouvais plus physiquement… C’est tout le contraire. J’ai arrêté parce que je pense que c’était le moment. Je voulais que mes jeunes frères y participent et aient cette faveur-là », a indiqué le joueur de 33 ans au micro de SFR Sport.

«C’est vrai que je vais regarder avec un œil et avec un peu de regrets aussi, parce que je me sentais quand même apte. Mais bon, certaines choses ont fait que je me suis retiré», a-t-il ajouté.

Les Eléphants vont défendre leur titre son leur ancien capitaine mais aussi sans Gervinho, forfait à cause d’une blessure.

http://fr.starafrica.com/football/articles/cote-divoire-yaya-toure-regrette-retraite-internationale/

