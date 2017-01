St. Sylvestre à Man en Côte-d’Ivoire: Plusieurs accidents, des dépravations, un tenancier de maquis poignardé

La célébration de la sainte sylvestre a été dramatique dans la capitale du grand yacoubadougou paris. En plus de trois accidents de la route, un gérant de maquis a été poignardé dans le dos par un indélicat client et l’on assistait à toutes sortes de bassesses dans les rues.

En effet, l’on pouvait remarquer que la ville est restée surchauffée de la nuit au petit matin. De nombreux adolescents dont l’âge varie entre 16 et 18 ans et voir même moins, sortis des différents quartiers de la ville, ont pris d’assaut les différents maquis et autres lieux de divertissement. A la rue Princesse de la cité aux murs de pierres, il était pratiquement difficile de se frayer un chemin ou de se trouver une place dans un maquis.

C’est donc aux environs de 3h du matin que des jeunes gens, très soulés après le tour des maquis se mettent à rouler dans tous les sens. C’est ainsi qu’au niveau de la grande gare, deux motocyclistes rentrent en collision avec un taxi et le véhicule du commandant Feh des eaux et forêts. Les occupants des motos que sont Sidibé Awa, Konaté Mamadou, Tokpa Marina et Sako Mamadou se sont tirés avec des traumatismes crâniens, fracture de jambes, blessures profondes au genou, aux bras et à la bouche. Un autre accident a été signalé au carrefour Campus et a fait des blessés légers.

Quant à Yao Ulrich, gérant d’un maquis à Doyaguiné où se trouve la rue princesse, lui a été poignardé dans le dos par un client indélicat. Celui-ci après la consommation de la boisson, remet un billet de 2.000fr à yao Ulrich. Puis quelques minutes plus tard réclame sa monnaie sous le prétexte qu’il lui aurait remis la somme de 5.000fr. Puisque la dispute se transforme en empoignade, l’indélicat client plante son poignarde dans le dos de Yao Ulrich avant de prendre la fuite avant d’être rattrapé par la police. Transporté d’urgence au CHR de Man, Yao Ulrich a été mis hors danger.

L’autre chose à signaler, c’est le spectacle désolant qu’il nous a été donné de voir. Des gosses dont l’âge varie entre 12 et 16 ans ont passé toute la nuit dans la rue à boire et à s’adonner à des spectacles désolant. L’on pouvait voir ces mineurs parader dans les rues avec des bouteilles de bière, de vin et de liqueur chantant, dansant et mimant des scènes d’extrême bassesses.

Doumbia Balla Moise

(District des montagnes)

