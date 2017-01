CÃ´te d’Ivoire: AprÃ¨s l’invalidations des rÃ©sultats de Kouibly, le vainqueur appelle ses parents au calme

Le résultat des législatives du 18 décembre dernier à Kouibly a été annulé sur décision du Conseil Constitutionnel.

Le candidat initialement déclaré vainqueur, Innocent Youté était face à la presse, ce lundi après-midi pour dénoncer ce fait.

Il a appelé ses parents à la retenue.

Innocent Youté a expliqué à la presse qu’il a appris l’annulation des résultats de la circonscription électorale de Kouibly hier à la télévision comme tous les ivoiriens.

«J’ai appris à travers la télévision comme tous les ivoiriens que mon élection avait été annulée à Kouibly sur décision du Conseil constitutionnel à Kouibly. Mon équipe et moi travaillions afin que les populations ne se soulèvent pas comme c’est le cas à Divo», a déclaré Innocent Youté.

Selon lui, la Côte d’Ivoire a assez souffert et continue de souffrir et il ne souhaite pas qu’on vienne en rajouter pour une simple élection législative où des gens ont perdu et refusent de reconnaitre leur défaite.

«Je compatis avec les populations de Divo. J’appelle donc au calme et à la retenue. Je travaille avec mon équipe pour que de tels évènements n’arrivent à Kouibly», a-t-il ajouté.

Le vainqueur de ces élections a déploré le fait qu’on ne lui ai pas notifié que son élection avait été invalidée et que c’est à la télévision qu’il a appris l’information.

«Je ne connais pas les raisons de l’annulation de mon élection à Kuibly, rien ne m’a été dit sur les causes et les motivations. Je n’ai reçu aucune notification me signifiant que mon élection avait été invalidée. J’ai donc appris comme les ivoiriens. L’institution constitutionnelle a décidé. Je suis un citoyens respectueux des institutions de la république, même s’il y a des choses à redire. Je prends acte de la décision. Je ne rentre pas dans une protestation politico médiatique», a précisé Innocent Youté.

Impatient de la fixation de la nouvelle date des élections, il a indiqué qu’il ira rendre compte au peuple de Kouibly qui l’a élu.

«J’irai rendre compte au peuple de Kouibly. Et je suis en attente des nouvelles dates pour aller aux élections, » a-t-il martelé.

Youté a enfin soutenu qu’il est tranquille et confiant et sait qu’il sera rétabli dans son droit.

«Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Je ne suis pas là pour contester les décisions d’une institution de la république, » a-t-il conclu.

Avec Koaci

Commentaires Facebook

Commentaires