Côte-d’Ivoire: Ce que l’on sait de l’accident qui a tué le cousin de Soro, ex-Daaf de l’Assemblée nationale

Le lundi 2 janvier 2017, Soro Guillaume, le président sortant de l’Assemblée nationale qui était également à Ferkessédougou pour les fêtes de fin d’année et pour participer à la 6ème édition du Tchologo festival, rejoint Abidjan à bord d’un hélicoptère.

Les véhicules des forces de l’ordre qui avaient escorté » l’actuel et nouvel » ancien chef du parlement à son départ pour Ferkessédougou, sont chargés de faire la flèche en vue de sécuriser et faciliter le retour de la délégation restante, sur Abidjan.

Au moment de mettre le cap sur la capitale économique, la voiture dans laquelle se trouvait Lambert Coulibaly et sa fille aînée ne prend pas la route en même temps que le cortège cornaqué par ces véhicules des forces de sécurité . Par ailleurs, cette voiture n’était pas conduite par le chauffeur habituel de l’ex-Daaf de l’Assemblée nationale.

À environ 80 km d’Abidjan et au niveau de N’Douci (une délégation de l’Assemblée nationale s’est rendue sur les lieux de l’accident et à la brigade mobile de gendarmerie de N’Douci ), l’inévitable s’invite. Perturbé par le brouillard nocturne fortement présent en cette période d’harmattan, le chauffeur heurte brutalement autour de 22 h un camion stationné sur l’autoroute du nord, à une soixante de kilomètres d’Abidjan. La devanture droite et le côté copilote, principalement, percutent le camion. La violence du choc entraîne la mort de Lambert Coulibaly et de sa fille. Le côté gauche est quasiment épargné par le choc. Le chauffeur et un autre passager en sortent gravement blessés. Ils ont été conduits par les pompiers vers des centres de santé.

Enarque, l’ex-Daaf de l’Assemblée nationale était un agent du Trésor ivoirien. Lambert Coulibaly était, par ailleurs, le cousin de l’ex-président du parlement ivoirien, Guillaume Soro. Sa disparition suscite une vive émotion.

Par Afrikipresse.fr

