Par Serge Alain Koffi

Le cabinet tunisien Medianet, après une étude, a publié début décembre 2016, son classement des 10 premiers pays africains les plus connectés au réseau social facebook, dans lequel la Côte d’ Ivoire ne figure pas au contraire d’autres pays d’Afrique de l’ouest comme le Nigeria et le Ghana.

L’étude du cabinet Medianet montre globalement que les africains sont de plus en plus nombreux sur facebook. Près de 146.637.000 africains possèdent un compte facebook. Même si l’Afrique représente seulement 9,3 % des utilisateurs d’internet dans le monde, il important de souligner qu’elle a connu une forte progression en matière du nombre d’utilisateurs facebook au titre de l’année 2016. Ces chiffres traduisent clairement la réduction considérable des prix des smartphones et la nette amélioration ces dernières années dans les services des téléphones mobiles en Afrique.

Au top du classement arrive l’Egypte avec 33 millions d’utilisateurs soit un peu plus d’un tiers de la population du pays possède un compte facebook. L’Algérie se place en 2e position avec 17 millions d’utilisateurs du réseau social de Mark Zuckerberg. Soit la moitié de la population algérienne. Viennent le Nigeria (16 millions d’utilisateurs), l’Afrique du sud (14 millions) et le Maroc (13 millions). Le Kenya (6,2 millions), la Tunisie (6,1 millions), la Tanzanie (4,4 millions), le Ghana (4 millions) et l’Angola (3,8 millions) ferment le top 10.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Encadré RFI

Facebook n’est pas une exception. Les autres applications se développent elles aussi notamment Linkedin, le réseau social professionnel, qui a progressé de 25% en un an selon l’étude. Dans le top 5 des pays qui utilisent ce réseau, on trouve l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Egypte, le Maroc ou encore le Kenya. Instagram, ce réseau qui permet de poster des photos, ne compte pour l’instant que vingt millions d’utilisateurs en Afrique, moins de 2% des habitants du continent. Mais d’ici 2018, les experts prévoient un développement important de cette application, comme pour Twitter ou encore Snapchat.

Commentaires Facebook

Commentaires