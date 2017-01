Charles Kouassi

En Côte d’Ivoire , les résultats définitifs de l’élection législative du 18 décembre 2016 sont connus. L’installation de la nouvelle Assemblée nationale est imminente , si on s’en tient aux indications données par le chef de l’État Alassane Ouattara dans son message à la Nation le 31 décembre 2016.

Questions : qui est le doyen d’âge ou son suivant qui va présider la cérémonie d’une part et d’autre part qui sont les deux plus jeunes élus qui co-dirigeront les débats pour l’élection du Président et du vice-président de l’Assemblée nationale?

Plusieurs sources indiquent que le doyen présumé de l’ensemble des nouveaux députés est Daniel Kablan Duncan , crédité de 74 ans. Il est issu comme Ouassenan Koné en 2011 du Pdci. Afrikipresse continue d’étudier la liste pour identifier de façon indiscutable le doyen et son suivant , ainsi que les deux plus jeunes députés .

Si au moment de la cérémonie , il n’est plus Premier ministre , et s’il souhaite participer lui-même à la cérémonie dans l’enceinte souvent fréquentée en tant que ministre et chef de gouvernement , Daniel Kablan Duncan devrait diriger les débats pour la ré-élection , sauf surprise , de Guillaume Soro. L’inconnue reste l’identité du 1er vice-président de l’institution : une femme comme lors de la précédente législature , comme également sous Gbagbo , pour respecter une sorte de tradition et aussi la parité ou bien peu importe ?

Tout cela se fera conformément à l’article 1 , alinéa 1 du Chapitre Premier du règlement intérieur de l’Assemblée nationale d’une part ( » À chaque renouvellement , l’Assemblée Nationale est convoquée par le doyen d’âge des Députés ou à défaut le suivant » ; ) ; et d’autre part aux articles suivants du chapitre 2 : ( » 1- La première séance de chaque législature est convoquée et présidée par le plus âgé des membres présents, assisté des deux plus jeunes Députés remplissant les fonctions de Secrétaires jusqu’à l’élection du Président et celle du Premier Vice-Président. 2- Aucun débat dont l’objet est étranger à l’élection du Président et du Premier Vice-Président ne peut avoir lieu sous la présidence du

doyen d’âge ». ).

Dix autres vice-présidents devront être élus ultérieurement pour un mandat d’une année renouvelable autant de fois durant la durée de la législature. Le règlement intérieur de l’Assemblée date de juin 2006. Depuis lors il n’a pas été mis à jour. Il devrait l’être dans les mois à venir pour tenir compte du Sénat et des nouvelles stipulations de la Constitution au sujet du Parlement et de l’Assemblée nationale en particulier. Des clarifications sont également attendues au sujet du statut des suppléants pas pris en compte dans l’actuel règlement intérieur.

Afrikipresse

Commentaires Facebook

Commentaires