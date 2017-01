Pour l’année 2017, mon message aux patriotes de Côte-d’Ivoire

Chers patriotes ivoiriens,

L’Honneur m’échoit de vous écrire encore une fois après un moment de silence. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse et bonne année 2017.

J’aimerais vous remercier pour votre digne mobilisation lors de nos derniers combats contre la nouvelle constitution de notre pays. J’ai apprécié votre sens élevé de la défense de notre identité.

Permettez-moi d’exprimer toute ma reconnaissance à l’ETERNEL, le DIEU TOUT PUISSANT qui nous fait la grâce de connaitre cette nouvelle année.

Chers patriotes ivoiriens,

Je veux vous dire à travers cette correspondance que jamais nous n’avons été, que jamais depuis notre indépendance notre pays n’a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes. La politique coloniale de la France, la politique sournoise des autres puissances occidentales ont contribué à créer l’état des choses horribles où nous sommes. Notre pays a été depuis 2002 l’objet d’une agression brutale et préméditée. Notre belle et courageuse armée, que nous saluons de nos pensées fraternelles, s’est levée toute frémissante pour défendre l’honneur du drapeau et le sol de la patrie.

Etroitement uni en un même sentiment, de 2002 à 2010, notre pays a préservé son sang-froid, dont il a donné, depuis l’ouverture de la crise, la preuve quotidienne. Alors qu’on pensait à des élections libres et transparentes, en 2010, les ennemis de la Côte d’Ivoire et les colons occidentaux ont sapé la bonne marche du processus électoral.

Chers patriotes ivoiriens,

Il est admis que le mal ne se maintient que par la violence. Le 11 avril 2011, notre valeureux frère et digne fils de l’Afrique, Laurent Gbagbo a été déporté par une coalition de mercenaires internes et externes. Et depuis lors, notre pays est semblable à un moribond dont la vie ne tient que par une assistance respiratoire. Le rattrapage ethnique est devenu une religion dans notre pays et la corruption a atteint des niveaux intolérables. La démocratie a reculé et l’oppression reste l’unique instrument du régime actuel pour asservir le peuple. Le pays est également dans une situation économique grave avec un endettement qui nous conduira vers une crise d’endettement dans les années à venir.

Face à cette humiliation dont le régime actuel nous donne les preuves quotidiennes, notre silence sera une erreur et notre immobilisme, une faute impardonnable.

Chers patriotes ivoiriens,

Seule la lutte forge une Nation et non les dons et les aides. Pour cette nouvelle année, nous devons nous rassembler autour d’un idéal, celui de redonner à notre pays son âme et sa dignité.

Nous devons imposer l’Histoire à ceux qui détruisent notre pays. L’Histoire est à nous et c’est le peuple qui la fait.

Je m’adresse aux Ivoiriens, ouvriers, paysans, intellectuels, à tous ceux qui sont persécutés, car dans notre pays la dictature est présente depuis un moment. Face au silence de ceux qui avaient l’obligation de nous aider, l’Histoire les jugera. Mais nous, la trahison nous est interdite.

Pour ce faire, il nous faut penser froidement le futur de notre pays. Je propose un grand rassemblement, le Rassemblement Orange-Blanc-Vert pour mettre fin en 2020 à la souffrance de nos compatriotes. Ce rassemblement doit inclure les vrais opposants et les sans-voix du RHDP.

Je suis certain que notre cause ne manquera pas de triompher. Allons de l’avant en sachant que bientôt s’ouvriront de grandes avenues où passera l’homme libre pour construire une société meilleure. En cet instant, je me sens autorisé à demander l’appui de tous et je déclare : Allons, en avant tous, unis et forts.

Vive la Côte d’Ivoire indépendante et souveraine !!!

DR PRAO YAO SERAPHIN

Commentaires Facebook

Commentaires