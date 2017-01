Côte d’Ivoire: Blé Gnépo Boniface, le frère de Charles Blé Goudé rentre au pays après six ans d’exil

Le frère de l’ex-leader de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé en détention actuellement à la Haye, est rentré mercredi au pays, après six années d’exil dans la sous-région, a appris l’AIP dans une note d’information qui lui est parvenue, jeudi.

« Je suis rentré dans mon pays, la Côte d’Ivoire, après six ans d’exil, suite aux missions effectuées par la ministre (ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes).

Depuis le Bénin, j’ai suivi la ministre et elle m’a rassuré, car j’ai tenté à maintes reprises de regagner mon pays, mais les informations qui me parvenaient de certaines personnes me faisaient reculer », a déclaré le capitaine des Douanes, Blé Gnépo Boniface.

(AIP)

