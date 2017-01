Côte d’Ivoire: Après Bouaké, des tirs de militaires mutins entendus à Korhogo et à Daloa

Par Connectionivoirienne infos de dernière minute

Selon les dernières informations, des soldats à Daloa et Korhogo se sont joints à la mutinerie lancée cette nuit à Bouaké. Des tirs nourris ont été entendus dans ces deux villes. Des rumeurs citent aussi d’autres soulèvements similaires à San-Pedro et à Man, mais difficile à confirmer pour l’instant. Abidjan reste épargnée.

Tension

Une forte tension était palpable depuis plusieurs semaines au sein des forces armées ivoiriennes, entre les anciens rebelles et les militaires de rang, jamais passés par la case rébellion.

Les dissensions sont selon nos informations d’ordres politiques. Les poursuites contre l’un des hommes forts de la rébellion Morou Ouattara et la perspective de la perte du perchoir de l’Assemblée Nationale par l’ancien chef rebelle n’auraient pas arrangé les choses. Ce, malgré plusieurs heures d’entretien entre Ouattara et Soro après la réélection de ce dernier comme député dans son fief natal de Ferké.



Forces spéciales

Des éléments des forces spéciales ont été dépêchés basés à Abidjan, ont été dépêchés à Bouaké par hélicoptères, en soutien à ceux déjà arrivés de Yamoussoukro, pour rétablir l’ordre.

Plus d’infos suivront.

Commentaires Facebook

Commentaires