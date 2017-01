Côte-d’Ivoire: « Défaillance dans la chaîne de décision et de commandement, les responsabilités doivent être identifiées »(RDR)

Mutinerie au sein de l’Armée ivoirienne

Joël N’GUESSAN (Porte-parole du RDR) :

« Certaines personnes n’ont pas joué leurs rôles »

Des militaires ivoiriens, mécontents du non-paiement de leurs primes et de leurs conditions de travail se sont mutinés. Ce mouvement de mécontentement a gagné plusieurs villes de notre pays : Bouaké, Daoukro, Daloa, Korhogo, Odienné, Man, et certaines casernes de la ville d’Abidjan.

Même si l’on n’a pas déploré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, cette mutinerie a causé d’énormes désagréments aux populations et aux activités économiques.

Les déplacements de personnes et de marchandises par transport urbain et inter urbain ont été perturbés. Des opérateurs économiques ont certainement perdu des marchés suite au blocage des différents corridors. Au-delà de ces désagréments, c’est la perception que le monde entier a de la stabilité en Côte d’Ivoire qui a pris un coup.

En effet, au plan diplomatique, toutes les chancelleries doivent certainement s’interroger sur le niveau de stabilité de notre pays. Par ailleurs, au niveau des activités économiques, il est à craindre que des investisseurs étrangers ne trainent le pas dans leurs désirs d’investir en Côte d’Ivoire.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Chef suprême des Armées, tout en condamnant cette mutinerie, a pris la décision de donner une suite favorable aux principales revendications des mutins. Sa décision a permis de ramener le calme dans les casernes.

Le porte-parole des soldats mutins a, lors de son intervention sur la télévision nationale, réaffirmé l’attachement des militaires ivoiriens à la personne du Président Alassane OUATTARA et à son leadership. C’est ce qui a permis de trouver une issue heureuse à cette crise.

En conséquence de ce qui précède, plusieurs interrogations nous viennent à l’esprit:

Pourquoi les soldats sont obligés d’avoir recours au Chef suprême des Armées, le Président Alassane OUATTARA, pour trouver une solution à leurs problèmes de primes?

N’ont-ils pas d’interlocuteurs directs capables de donner des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations liées à leurs conditions de travail?

Que vaut la chaîne de commandement au sein de notre Armée quand les soldats sont obligés de se mutiner pour trouver solution à leurs problèmes?

Qui a arrêté les niveaux de primes et défini les conditions de travail des soldats?

Qui avait la responsabilité du paiement des primes et qui devait mettre en œuvre les conditions de travail des militaires?

Pourquoi la bonne et juste information sur les questions de primes et de conditions de travail des militaires n’a pas été traitée à temps et on en est arrivé à ce que les soldats se soulèvent ?

A-t-on fait le tour complet de toutes les revendications et problèmes des soldats ivoiriens pour tenter de trouver des solutions globales afin d’éviter la récidive des mutineries?

A toutes ces interrogations et bien d’autres, il faut avoir le courage de le dire:

il y a eu défaillance dans la chaîne de commandement et de décision.

Certaines personnes n’ont pas joué leurs rôles et/ou n’ont pas suffisamment pris leurs responsabilités. Et de par leurs fautes, la stabilité et la paix sociale de notre pays ont été menacées ces derniers jours. Notre pays a traversé des périodes difficiles il y a quelques années. Nous ne souhaitons plus ces moments de crises et d’angoisses. Nous sommes sur le chemin du développement économique et social durable.

C’est pourquoi, tout en condamnant la récente mutinerie des soldats, les responsabilités doivent être identifiées et situées, et les décisions qui s’imposent en pareilles situations soient prises.

Il y va de l’intérêt des ivoiriens et de l’avenir de notre pays.

Le Ministre Joël N’GUESSAN

Secrétaire Général Adjoint, chargé de la Communication et Porte-Parole du RDR

