Côte-d’Ivoire: L’ex-ministre Zémogo Fofana exhorte la jeunesse à un changement de mentalité

Le président du conseil d’administration des sociétés des palaces de Cocody (Sdpci), l’ex ministre Zémogo Fofana

(AIP)- Le président du Conseil d’administration des Sociétés des palaces de Cocody (SDPC), Zémogo Fofana, a exhorté la jeunesse à un changement de mentalité pour ne pas se laisser instrumentaliser et infantiliser par des individus aux fins politiques. Lors d’un entretien samedi avec l’AIP, Zémogo Fofana, dans son vœu du nouvel an, a appelé les jeunes ivoiriens à plus de responsabilité. « Bonne et heureuse année 2017, beaucoup de bonheur aux Ivoiriens dans la paix et la sécurité », a-t-il affirmé, demandant aux jeunes de se détourner de la facilité et d’être plus solidaires en évitant la violence sous toutes ses formes. Il s’est réjoui de ce que l’année précédente, la Côte d’Ivoire a enregistré, selon lui, des avancées politiques..

