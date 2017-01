Côte-d’Ivoire: Affoussy, Toungara, Billon, Dakoury, Moutaye…quittent le gouvernement (14 sortans, 8 entrants)

Par Connectionivoirienne

Comme attendu le nouveau gouvernement ivoirien, le premier de l’ère Gon Coulibaly a été rendu public ce mercredi par Patrick Achi, le nouveau SG de la présidence de la République de Côte-d’Ivoire avec rang de ministre.

La première remarque de taille concerne les non-reconductions de quatre membres de l’ancienne équipe que l’on pourrait qualifier d’importants.

Il s’agit des ex-ministres Affoussy, Toungara, Billon et Dakoury qui n’ont pas été reconduits dans leurs fonctions.

Le départ d’Affoussy Bamba du poste de la Communication était attendu et su, après sa tentative de fraude lors de la récente municipale à Cocody. L’ex-ministre, ex- porte-parole de la rebellion, battue par la liste conduite par Yasmina Ouégnin, avait en effet passé des coups de fils à Alassane Ouattara et Hamed Bakayoko pour que les résultats soient retournés en sa faveur.

Anne-Ouloto passe au poste de porte-parole adjointe du gouvernement en remplacement d’Affoussy Bamba-Lamine.

Billon pourrait avoir payé pour son «double jeu» avec le RHDP, la coalition au pouvoir. Il est soupçonné d’avoir financé plusieurs candidatures indépendantes lors des dernières législatives.

Dakoury, [celui qui avait introduit Affoussy à la rébellion], ex-numéro deux de la même rébellion MPCI, désormais ex-ministre des Eaux et forêts, est l’un des derniers rebelles à quitter le gouvernement.

Toungara Adama pourrait avoir payé pour sa «cupidité» dans la gestion des Energies en Côte-d’Ivoire. Il lui ai reproché entre plusieurs autres méfaits, d’avoir favorisé ses proches dans la distribution des marchés publics dans son ministère.

Les 14 Sortants:

Moussa Dosso (ex-Emploi), Adama Toungara (ex-Petrole et Energie), Remi Allah Kouadio (ex-Environnement), Patrich Achi (ex-Infrastructures économiques), Paul Koffi Koffi (ex-Enseignement technique), Gaoussou Toure (ex-Transports), Jean Louis Billon (ex-Commerce), Mamadou Sanogo (ex-Construction), Louis Andre Dacoury Tabley (ex-Eaux et forêts), Anzoumanan Moutaye (ex-Artisanat), Affoussiata Bamba (ex-Communication), Roger Kacou (ex-Tourisme), Paulette Badjo (ex-Droits de l’Homme), Euphrasie Yao (ex-Promotion de la femme)

Les 8 Entrants:

Siandou Fofana (Tourisme), Jean Claude Kouassi (Emploi), Thierry Tanoh (Pétrole et Energie), Amede Kouassi Koffi (Infrastructures économiques), Amadou Kone (Transports), Souleymane Diarrassouba (Commerce), Claude Isaac Deh (Construction), Issa Coulibaly (Eaux et forêts)

La liste des membres du nouveau gouvernement

Premier Ministre, Chef du Gouvernement : M. Amadou Gon COULIBALY

Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : M. Hamed BAKAYOKO

Ministre des Affaires Etrangères : M. Amon Marcel TANOH

Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale : M. Jean-Claude KOUASSI

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : M. Sansan KAMBILE

Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur : M. Ally COULIBALY

Ministre de l’Education Nationale : Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA

Ministre du Pétrole et de l’Energie et de l’Energie Renouvelable : M.Thierry TANOH

Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : Mme Anne Désirée OULOTO

Ministre des Infrastructures Economiques : M. Amédé Koffi KOUAKOU

Ministre de l’Industrie et des Mines : M. Jean Claude BROU

Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé KABA

Ministre des Transports : M. Amadou KONE

Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement :

M. Bruno Nabagné KONE

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques :

M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique :

Mme Raymonde GOUDOU COFFIE

Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural :

M. Mamadou Sangafowa COULIBALY

Ministre de la Culture et de la Francophonie :

M. Maurice Kouakou BANDAMAN

Ministre des Eaux et Forêts :

Gal Issa Coulibaly

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :

Mme Ramata LY-BAKAYOKO

Ministre des Sports et des Loisirs :

M. François Albert AMICHIA

Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME :

M. Souleymane DIARRASSOUBA

Ministre du Tourisme :

M. Siandou FOFANA

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

M. Abdourahmane CISSE

Ministre de l’Economie et des Finances :

M. Adama KONE

Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration

M. Pascal Abinan KOUAKOU

Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique:

M. Sidi Tiémoko TOURE

Ministre de la Solidarité, de la femme et de la Protection del’Enfant

Mme Mariatou KONE

AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Sont nommés :

Secrétaire Général de la Présidence de la République:

M. Patrick ACHI

Ministre d’Etat auprès du Président de la République, chargé du Dialogue Politique et des Relations avec les Institutions :

M. Jeannot Kouadio AHOUSSOU

Ministre des Affaires Présidentielles :

M. Téné Birahima OUATTARA

Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense :

M. Alain Richard DONWAHI

