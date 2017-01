Côte-d’Ivoire Plateau: Bendjo accusé de trahison, discorde totale au sein des alliés RHDP après les législatives

Par Connectionivoirienne

Aux législatives du 18 décembre 2016, le Rhdp a perdu au Plateau, mais Noël Akossi Bendjo, maire de la commune a gagné. Ainsi peut se résumer la situation. Depuis l’annonce des résultats, la coordination Rhdp du Plateau a mal à sa cohésion. Akossi Bendjo est pointé du doigt, ses détracteurs l’accusant d’avoir travaillé directement ou indirectement à l’échec du candidat Rhdp Doh Victor et au succès de l’indépendant Jacques Ehouo, présenté comme son homme. Ce sont des partenaires déçus de son double jeu qui réclament aujourd’hui une sanction exemplaire à son encontre pour trahison.

L’actuel maire du Plateau est secrétaire exécutif adjoint du Pdci-Rda et membre du directoire du Rhdp chargé de l’implantation des bases. A la faveur des législatives, il s’est tout naturellement rangé derrière le candidat choisi par la coalition pour défendre ses couleurs dans le quartier chic du Plateau. Un soutien de raison mais pas de cœur, semblent dire aujourd’hui ses dénonciateurs. Puisque M. Bendjo, disent les mêmes personnes a soutenu en cachette son neveu Ehouo, tout en faisant semblant de faire campagne pour Doh Victor. Ceux-ci évoquent des témoignages pour conforter leur thèse de trahison.

« Il a mis en place, une organisation concurrente, déloyale, selon un plan et une coordination, dotés d’un budget dont l’origine publique, peut parfaitement être traçable. Si M. Bendjo n’était pas le coordonnateur du RHDP chargé de l’implantation des bases, les choses en seraient restées là. Mais l’homme en qui nous avions confiance, nous a plantés un couteau dans le dos. Il nous a trahis. Il a trahi le Rhdp. Il doit de ce fait, être dénoncé et sanctionné », charge pour sa part Georges B., ancien membre du staff de campagne de l’ex-candidat du RHDP Doh Victor. Puis un autre témoin anonyme, proche de l’ex-candidat Djoro Didier (un soutien de Fabrice Sawegnon) d’enfoncer le clou en ces termes : « Pendant que M. Bendjo faisait le service minimum pour le candidat officiel du RHDP, il fourbissait dans l’ombre, son plan B, avec l’aide d’un groupuscule de militants du PDCI, qui émarge mensuellement au budget de la mairie et se disant déçus du mandat de l’ex-député Zoumana Bakayoko. Noel Akossi Bendjo a poussé dans le dos, son neveu et très proche collaborateur».

Connectionivoirienne a joint le chargé de communication du maire Akossi pour dire sa part de vérité face à ces accusations. Celui-ci a coupé court, estimant que tout cela est du « n’importe quoi ». Il a promis des images pour démontrer la vacuité des allégations portées contre son patron. Un autre membre du cabinet traite lui, les auteurs de ces accusations de « mauvais perdants et d’incapables notoires. »

Toutefois, en parcourant le background du député élu Jacques Ehouo dit Jack Bauer, tout indique qu’il a de solides liens de parenté et de collaboration avec Akossi Bendjo, qui avaient de bonnes raisons de le soutenir d’une manière ou d’une autre.

Au Plateau, on le surnomme aussi le « bon petit du boss ». Jacques Ehouo est le fils d’un ami intime de longue date d’Akossi Bendjo, Pr. Ehouo. Depuis son retour au pays après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en biochimie, il s’est vite mis au service de celui qui est considéré comme son père adoptif, Akossi Bendjo. Auprès de celui-ci, il gravit vite les échelons et devient l’homme des missions stratégiques du maire après son élection en 2001. Jacques devient par la suite, patron de plusieurs sociétés dont «Neg-Com» dans la communication publicitaire. Il opère également dans le social et l’humanitaire avec ses Ong «Green Act» et «Plateau Vision Plurielle» qui lui permettent de tisser sa toile avec les habitants du Plateau dans le cadre de son ambition politique. Il est membre du bureau politique du Pdci. Comme tel, il avait fait acte de candidature pour être le choix du Rhdp en signant même le code d’honneur selon lequel il ne se présenterait pas en indépendant en cas de rejet de son dossier. Il se présentera tout de même en indépendant bénéficiant du soutien et du parapluie de son « parrain » Bendjo.

Soutien logistique mais soutien en ressources humaines également. Plusieurs hommes du maire, occupant des fonctions à la mairie sont cités dans le staff de Jacques. Notamment, Mme Aléba Viviane, actuelle sous-directrice des services socio-culturels à la mairie du Plateau, N’Cho Ange Evrard, sous-directeur des services de l’environnement ainsi que M. Diomandé Montché, sous-directeur chargé des services informatiques.

Avec la victoire de Jacques Ehouo, Noël Akossi Bendjo qui veut se succéder à lui-même aux prochaines municipales, démontre à ses futurs adversaires qu’il reste le maître du jeu au Plateau. Il remporte ainsi une précieuse bataille. La guerre n’est pas pour autant terminée.

SD à Abidjan

