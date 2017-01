Les chiffres d’affaires cumulés de 22 quotidiens en Côte-d’Ivoire chutent de plus de 95 millions FCFA sur un an

Par Lambert Kouamé

Les chiffres d’affaires cumulés de vingt et deux quotidiens ivoiriens sont passés de 775 à 680 millions FCFA de 2015 à 2016, soit une chute de plus de 95 millions FCFA, selon des données statistiques de la société d’Edition et de distribution de presse (Edipresse), rendues publiques vendredi par le Conseil national de la presse (CNP), organe de régulation.

Les chiffres de ventes des 22 quotidiens sur lesquels Edipresse a dressé son rapport sont passés de 775.613.400 FCFA au 3e trimestre 2015 à 680.484.900 FCFA à la même période en 2016, soit une chute de 95.128.500 FCFA.

Le quotidien gouvernemental Fraternité matin a enregistré une perte de 27 millions de FCFA, passant de 149.586.900 F au 3e trimestre 2015 à 121.628.700 FCFA au 3e trimestre 2016.

Les chiffres d’affaires des quotidiens proches du pouvoir tels que le Patriote et le Nouveau Réveil ont baissé respectivement de 6.702.900 F et 7.483.200 FCFA de septembre 2015 à 2016, sur la même période. Quant à Nord-sud quotidien, son chiffre est passé de 25.313.100 F à 19.629.600 FCFA, soit un déficit de 5.683.500 FCFA.

Les quotidiens Le Temps, et LG Info (opposition) ont vu leurs chiffres d’affaires passer respectivement de 69.211.800 à 63.489.900 et de 34.254.900 à 30.677.400 sur la même période.

Les journaux « indépendants » L’Inter et Soir Info ont enregistré une perte globale estimée à 25.781.700 soit 6.990.900 (l’Inter) et 18.790.800 (Soir info).

Sur la vingtaine de quotidiens, seuls Le Mandat et Aujourd’hui ont vu leurs chiffres de vente augmenter, passant de 12.144.000 FCFA au 3e trimestre 2015 à 20.765.100 FCFA à septembre 2016, soit une hausse de 8.621.100 FCFA pour le premier et 2.047.200 FCFA pour le second.

LKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires