Agrobusiness Côte-d’Ivoire: Le Trésor confirme la mise sous surveillance des comptes bancaires ordonnée par le Procureur

Les choses se compliquent pour les structures agrobusiness en Côte -‘Ivoire après l’arrestation de quelques responsables et la fuite d’autres, toujours activement recherchés.

Une note du Trésor public citée par Koaci.com, indique la réquisition sur décision du Procureur de la République, des comptes bancaires des différentes structures.

La régie financière dément dans la meme note avoir transféré les soldes créditeurs sur un compte ouvert à la banque du trésor.

« Il nous revient que des responsables d’entreprises d’Agrobusiness font circuler l’information selon laquelle, le Trésor Public Search Trésor Public aurait transféré les soldes créditeurs de leurs comptes sur un compte ouvert à l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (Banque du Trésor). Il n’en est rien », dément le trésor avant de préciser.

«Face à cette campagne de désinformation, le Trésor Public tient à préciser que les comptes de ces structures ont été mis sous surveillance, sur réquisition du Procureur de la République et qu’il n’y a eu aucun transfert de fonds, des comptes des structures d’agrobusiness vers la Banque du Trésor.»

Pour conclure, le Trésor Public rassure la population que cette mesure conservatoire a été prise pour sauvegarder les intérêts des souscripteurs et que les comptes ont été mis sous surveillance en attendant les suites de l’enquête en cours et les mesures qui seront arrêtées par les autorités.

Rien n’indique et ne rassure néanmoins que les promesses tenues par les 27 entreprises visées par l’enquête seront tenues, plongeant dans l’incertitude les souscripteurs séduits par l’aspect « multiplicateurs d’argent » mis en avant à travers leurs campagnes publicitaires et leurs communication dans un pays où l’argent demeure une des premières préoccupations voire plus.

