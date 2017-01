Les embouteillages font perdre au moins 12 milliards de FCFA à la Côte-d’Ivoire par an

Les embouteillages font perdre à la Côte d’Ivoire près de 12 milliards de francs CFA à travers la fuite du carburant et les accidents qui sont des conséquences du manque de fluidité, a révélé vendredi le directeur de Info-trafic, Jean Luc Kouakou, au 9è numéro du « Club Mobilité ». Pour pallier ce fait, l’expert propose aux automobilistes la connexion de leurs engins à un système de sécurité qui, en temps réel, les informe non seulement sur les tronçons de routes embouteillés à éviter, mais également permet une traçabilité des véhicules en cas de vol, au vu de l’insécurité de plus en plus grandissante dans le pays. Selon M. Kouakou, environ 600.000 véhicules sont actuellement connectés en Côte d’Ivoire.

