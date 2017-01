Accord avec les mutins en CÃ´te-d’Ivoire: Le parti de BlÃ© GoudÃ© « condamne lâ€™usage des moyens de lâ€™Etat »

Par Anselme Blagnon

Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), le parti de l’ancien leader des « Jeunes Patriotes » ivoiriens, Charles Blé Goudé, a condamné « l’usage des moyens de l’Etat » pour faire « supporter au contribuable une facture de promesses de guerre », en réaction à l’accord signé entre le gouvernement et les soldats qui s’étaient mutinés les 6 et 7 janvier, pour réclamer des primes.

Le Cojep « condamne l’usage des instruments et le recours aux moyens de la République pour faire supporter au vaillant contribuable ivoirien une facture de promesses de guerre relatives à des engagements privés » du président ivoirien, Alassane Ouattara, indique la note transmise dimanche à ALERTE INFO.

Les 6 et 7 janvier, une mutinerie est partie de Bouaké avant de s’étendre à plusieurs autres villes de la Côte d’Ivoire dont Abidjan.

Le 07 janvier, M. Ouattara a donné son « accord pour la prise en compte » de deux revendications des mutins sur quatre, notamment celles relatives aux primes et à l’amélioration des conditions de vie et de travail des soldats.

Vendredi, « suite à une deuxième rencontre d’échanges entre le ministre chargé de la Défense, Alain Donwahi, le chef d’Etat-major et les représentants des soldats à Bouaké, un accord (dont le contenu n’a pas été rendu public) a été trouvé ».

« Ce sont plus de 8.500 soldats qui se verront distribuer plus de 100 milliards de nos francs. Soit 12 millions de F CFA/combattant au compte du contribuable ivoirien. Ainsi, chaque combattant percevra 5 millions de F CFA à partir du lundi 16 Janvier 2017, puis 1 million de F CFA par mois à partir de février 2017, sur une période de sept (07) mois », révèle le communiqué signé par le premier secrétaire du COJEP, Dr Hyacinthe Nogbou.

Pour le parti de l’ex-leader des « Jeunes patriotes », Charles Blé Goudé, le président Alassane Ouattara « va (…) faire saigner le trésor public de l’Etat de Côte d’Ivoire pour régler une facture de promesses personnelles faites à des soldats ».

Le Cojep qui a déploré « la tendance » du gouvernement « à prioriser les revendications canonnières là où il sert les menaces et le mépris aux fonctionnaires » en grève depuis le 09 janvier l’a appelé « à ne pas encourager les mauvais exemples et « à avoir une approche de gouvernance éducative ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

