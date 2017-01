CAN au Gabon: La Côte-d’Ivoire déçoit pour son entrée 0-0 contre le Togo

CAN 2017

La Côte-d’Ivoire a déçu pour son entrée en lice dans la compétition en concédant le nul (0-0) face à des Eperviers du Togo, solides derrière et conduits par le routinier (sans club) Emanuel Adebayor en attaque. Dans une rencontre fermée jouée à Oyem, la Côte d’Ivoire a peiné à se montrer dangereuse face à des Togolais bien en place tactiquement. Le tenant du titre africain a été bien trop inoffensif pour espérer obtenir mieux que le nul. Les Ivoiriens vont devoir se ressaisir rapidement dans ce groupe C relevé, face au Maroc d’Hervé Renard et à la RDC.

