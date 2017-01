La Grande-Bretagne va quitter le marché unique de l’UE (Theresa May)

Theresa May, Premier ministre de Grande-Bretagne, est sortie enfin de l’ambiguïté pour faire taire les débats sur le type de relation que son pays ambitionne de conserver avec l’Union européenne après sa sortie.

Madame May a assuré dans un discours tenu ce mardi à Londres, qu’il ne s’agirait «pas d’une appartenance partielle, associée ou quoi que ce soit qui nous laisse un pied dedans, un pied dehors», au cours d’un discours prononcé devant un parterre de diplomates.

Cela se traduira par la sortie du marché unique, né grâce à la volonté de Margaret Thatcher.

«Je veux être claire: ce que je propose ne peut pas signifier rester membre du marché unique», a-t-elle martelé.

Elle tire les conséquences de la fermeté des Européens sur le lien indissociable entre liberté de mouvement pour les citoyens et commerce de biens et services sans frontières. Elle place au sommet de ses priorités le contrôle des frontières et de l’immigration en provenance de l’Europe.

Même si elle réfute l’expression, il s’agit bien d’un «hard Brexit», un Brexit dur. «Nous recherchons un partenariat nouveau équitable entre une Grande-Bretagne mondiale, indépendante, autonome et nos amis et alliés de l’UE», argumente Theresa May.

