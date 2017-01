CÃ´te-dâ€™Ivoire SÃ©guÃ©la: Les sapeurs-pompiers revendiquent eux aussi de meilleures conditions de vie et de travail

(AIP) – Les sapeurs-pompiers civils basés à Séguéla (Nord-ouest, région du Worodougou) ont remis jeudi une liste de revendications au préfet par intérim, Adolphe Zégbé-Kouamé, relatives à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. « Les revendications se résument à plusieurs points.

Le premier est le changement du statut civil en statut paramilitaire.

Ensuite, le paiement total de la prime Emploi scientifique et technique de deux ans », a indiqué le porte-parole de la quarantaine d’agents reçus dans la cour de la préfecture.

En outre, ceux-ci réclament des indemnités de logement et de transport, respectivement de 70.000 francs et 25.000 francs CFA par mois et l’instauration d’un site de restauration.

Commentaires Facebook

Commentaires