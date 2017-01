Par Ange Tiémoko

Le ministre ivoirien de la Fonction publique, Pascal Abinan a déclaré jeudi à Abidjan que le gouvernement « espère aboutir vendredi à un accord avec les syndicats » du secteur public en grève depuis le 09 janvier, après qu’il ait cédé à trois grands points de revendications sur cinq, à l’issue des négociations.

« Il n’y a pas eu d’accord définitif (…) mais des avancées notables », a indiqué M. Abinan qui a relevé les points de revendications pour lesquels le gouvernement a donné son accord, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Sur les revendications liées aux régimes de pensions gérées par la Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE), « le gouvernement a marqué son accord pour « le rétablissement du capital décès, les allocations familiales, la majoration pour famille nombreuse, la jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition ».

Les autres points principaux concédés par le l’Etat de Côte d’Ivoire sont « l’intégration en 2017 et 2018 de 1.800 agents journaliers du secteur public à la Fonction publique, en plus des 1.000 déjà pris en compte en 2016, et la liberté syndicale ».

Depuis le 09 janvier, la Plateforme nationale des organisations professionnelles du Secteur Public et l’Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire ont lancé un mot d’ordre de grève pour réclamer le paiement de stock d’arriérés de salaire, le retrait du décret portant abattement des pensions de retraite, l’intégration des agents journaliers, la bonification indiciaire, la liberté syndicale et les impôts sur les salaires.

Pour les deux points restés en suspens à l’issue des négociations, à savoir le paiement du stock des arriérés de salaire et la bonification à 150 points de l’indice salarial, le gouvernement et les syndicats ont convenu de se retrouver vendredi pour « trouver des solutions ».

Pascal Abinan soutenu dans ces négociations par sept autres ministres dont celui des Finances, du budget, de l’emploi,… a dit « fonder beaucoup d’espoir » en cette rencontre et appelle les syndicats à faire « des concessions ».

Pour le secrétaire général de l’intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire, Jean Yves Abonga, « le gouvernement est ouvert à la négociation », et cela pourrait contribuer à trouver des solutions » aux points restés en suspens.

