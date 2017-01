Gambie: Jammeh finit par suivre les conseils d’Alpha Condé et s’exile avec une partie de ses proches en Guinée

Par Connectionivoirienne

Yayha Jammeh a fini par rendre les armes entre les mains d’Alpha Condé, le président de la Guinée. La pression était devenue trop forte pour ce président issu d’un groupe ethnique « minoritaire » en Gambie.

Selon nos sources proches de la famille Jammeh en Gambie, l’homme qui a dirigé la Gambie ses 22 dernières années, s’est envolé en milieu de soirée pour Conakry, avec une partie de la «grande famille». Nous venons d’en avoir juste la confirmation.

«Le coup est très dur et difficile pour l’ensemble de la grande famille, mais c’est le choix de la sagesse face aux va-t’en guerres venus d’Europe et leurs complices locaux, certains dirigeants africains. Mais bon, on évite ainsi de verser le sang encore dans notre pays. Et c’est mieux ainsi.», indique une de nos sources à Banjul.

Sylvie Kouamé

Commentaires Facebook

Commentaires