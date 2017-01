Les militaires mutins en Côte-d’Ivoire demandent pardon aux populations de Bouaké

(AIP)- Des éléments des Forces armées de Côte d’Ivoire, auteurs de la mutinerie du 5 au 6 janvier à Bouaké, ont demandé pardon aux populations, aux opérateurs économiques et aux autorités locales pour les désagréments qu’ils leur ont fait subir pendant ce mouvement d’humeur. Lors d’une cérémonie initiée mercredi à Bouaké, les mutins, par la voix de leur porte-parole, le sergent Diallo Yacouba, ont reconnu que leurs actes ont non seulement « ralenti l’économie de Gbêkê et de l’ensemble du pays » mais également « engendré un climat de méfiance et de discorde entre l’armée et la population » vivant dans le pays. « Nous prenons ainsi l’engagement de nous mettre aux ordres de la hiérarchie »

