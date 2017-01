Côte d’Ivoire: Le nouveau Commandant Supérieur rencontre les gendarmes de Yamoussoukro

Le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Nicolas Kouakou Kouadio, a rencontré vendredi « ses hommes » de la sixième légion à Yamoussoukro, en vue de les sensibiliser et de donner les nouvelles directives pour la bonne exécution du service régalien. « Nous leur avons demandé de garder la tête froide et de continuer à travailler comme il le faisait. L

a gendarmerie, c’est une famille et c’est cette continuité que nous attendons d’eux », a déclaré le général Nicolas Kouakou après une heure d’échange avec les commandants de légion, les commandants de compagnie et d’escadrons, ainsi que les officiers et sous-officiers.

AIP

