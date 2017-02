Côte d’Ivoire: Les bureaux de la sous-préfecture de Bougousso saccagés par le caporal-chef Koné Bakary

Les bureaux de la sous-préfecture de Bougousso (département d’Odienné) ont été saccagés dans la nuit de dimanche à lundi, par le caporal-chef Koné Bakary, en service au Bataillon de sécurisation du Nord-Ouest (BSNO), ont rapporté des habitants de la localité à l’AIP, lundi.

Portes cassées, les documents du domaine et de l’état civil pillés, le bureau du sous-préfet a été cambriolé et saccagé par le militaire qui recherchait le sous-préfet pour l’assassiner, selon plusieurs témoignages. L’administrateur civil rencontré par l’AIP a confirmé les faits. L’attaque de la sous-préfecture fait suite à une violente altercation intervenue le même jour entre lecaporal-chef et l’administrateur civil.

