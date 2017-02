Côte d’Ivoire: L’université de Daloa reçoit des équipements lourds dans trois laboratoires

L’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa reçu des équipements lourds et des consommables de la part du gouvernement pour combler le déficit constaté dans cette institution académique.

La présidente de l’université spécialisée dans l’agroforesterie, le Pr Tidou Abiba Sanogo, est allée, lundi, découvrir ces équipements remis depuis la mi-janvier à ladite université. Ces équipements lourds disposés dans trois laboratoires sont composés de squelettes, de crânes, de microscopes binoculaires et de microscopes inversés, de stéréo-zoom, de balances portables, de balances de précision, d’analyse d’humidité et accessoires, d’agitateurs, d’une armoire-congélateur, d’un four à incinération et de deux armoires de rangement.

(AIP)

